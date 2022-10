Asl Viterbo, per il nuovo direttore generale prende piede l'ipotesi Cerimele

Mattia Ugolini 23 ottobre 2022 a

a

a

Un’altra donna al timone della Asl di Viterbo? Secondo fonti accreditate, il nome in pole position per il dopo Daniela Donetti è quello di Marina Cerimele, medico romano classe 1959. La sua nomina, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere ufficializzata entro il 4 novembre, giorno in cui Daniela Donetti, dopo sette anni, lascerà la sua poltrona da direttore generale. Per la Cerimele sarebbe un ritorno a Viterbo, dato che, in passato, ha già ricoperto presso l’azienda il ruolo di direttore sanitario.

Ditte di pulizie Belcolle, 27 famiglie disperate per i contratti non rinnovati

Il suo curriculum è ricco, sono tante le esperienze lavorative nel mondo della sanità laziale: per due volte, dal 2013 al 2015 e dal 2021 ad oggi, è stata direttore generale e direttore sanitario degli Ifo (Istituti fisioterapici ospitalieri), poi un passaggio all’Inmi Spallanzani e, infine, un incarico all’Asl Roma 2.

Ok Commissione Regione a Donetti direttore generale Sant'Andrea

Secondo i bene informati, la Cirimele dovrebbe essere pescata non da una graduatoria, ma da un elenco di idonei a svolgere l’incarico apicale nei quadri dirigenziali della Asl viterbese.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 23 OTTOBRE (Edicola digitale)

Asl, varato l'atto aziendale. Ultimo intervento della direttrice generale Donetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.