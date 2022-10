Viterbo, per la spesa servono 785 euro in più

23 ottobre 2022 a

A settembre, a Viterbo, per mangiare e bere, le famiglie hanno speso in media il 14% in più rispetto al 2021, un aumento che, su base annua, significa una spesa aggiuntiva di circa 785 euro. Un salasso che ha fatto schizzare la città dei papi al terzo posto della classifica nazionale delle città con i maggiori aumenti. Lo afferma lo studio effettuato dall’Unione nazionale dei consumatori sulla base dei dati Istat relativi al mese di settembre. A guidare la classifica è Cosenza, che aveva già vinto a luglio e agosto questa non gratificante classifica, ma che ora per cibo e bevande segna un ulteriore balzo annuo, +16%, pari a +1.034 euro in termini di aumento del costo della vita per una famiglia media.

Al secondo posto Ascoli Piceno, con un incremento dei prezzi del 14,2% e un aggravio annuo pari a 773 euro. Meglio di Viterbo fanno Firenze Benevento, Roma, Pordenone Biella e Brindisi. Chiude la top ten Cosenza. La città dei papi si piazza poco sotto al podio (settima posizione) per gli aumenti registrati sul fronte della ristorazione, ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria. Per mangiare fuori i viterbesi e i turisti che hanno soggiornato nella città di papi hanno sborsato l’8,5% in più rispetto al 2021. In questa classifica il podio spetta a a Cosenza, Palermo e Verona. A ben vedere, Viterbo non sarà una città turistica, ma di certo si comporta come tale, almeno per quanto concerne i prezzi. Gli addetti ai lavori non si sorprendono: “Alimentari e ristorazione sono i settori che prima di tutti subiscono i contraccolpi del mercato, per cui questi dati erano attesi”, commenta il presidente di Confcommercio Lazio Nord Leonardo Tosti.

“Peggio andrà in primavera e in estate - evidenzia Tosti -. Infatti, nel primo trimestre del 2023 arriveranno gli aumenti della grande distribuzione, che ha concluso gli acquisti prima dei rincari e dunque, al momento, non sente l’esigenza e a necessità di ritoccare i prezzi. In primavera, dopo i nuovi contratti, questa esigenza diverrà impellente e allora la situazione diventerà ancora peggiore. Il piccolo negozio, i bar, le pizzerie, quotidianamente devono fare i conti con i rincari delle materie prime e dell’energia. E’ ovvio, purtroppo, che tali rincari vadano a ricadere sui consumatori”. Per trovare un dato positivo relativo ai rincari nella Tuscia, occorre andare a spulciare la classifica delle città con inflazione più alta per fornitura di servizi vari connessi all'abitazione: In questo caso la città dei papi fa registrare, a settembre, addirittura un -1,1% rispetto al settembre 2021, piazzandosi al 67esimo posto tra le 80 città passate sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione consumatori.

