Incidente Viterbo, auto contro bus Cotral sulla Ortana. Ragazza ferita

22 ottobre 2022 a

a

a

Una ragazza di 20 anni, A.E., residente a Orte, è rimasta ferita nello scontro tra la sua auto un bus del Cotral. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15 sulla strada provinciale Ortana.

Va dritto in curva e finisce nella strada sottostante

La giovane, al volante di una Fiat 500, viaggiava in direzione Orte quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il bus dell'azienda regionale di trasporti che procedeva in direzione opposta. L'impatto sarebbe avvenuto all'altezza di una curva. La ragazza, che ha riportato fratture multiple, è stata estratta dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Incidente stradale: motociclista di 33 anni morto nello schianto contro un bus

Successivamente è stata accompagnata n ospedale in codice giallo a bordo dell'ambulanza del 118. Non è in pericolo di vita ma se l'è vista davvero brutta. Durante i rilievi dell'incidente, affidati ai carabinieri, il traffico ha subito rallentamenti.

Moto contro un albero: centauro in gravi condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.