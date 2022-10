Viterbo, Buzzi (FdI): "Fortissimo il legame di Giorgia Meloni con la Tuscia"

22 ottobre 2022 a

"Ieri pomeriggio la destra italiana porta a compimento un percorso appassionante e difficile. Lo porta a compimento all’esito di una tornata elettorale che, dopo anni di inciuci e accordicchi, consegna a una maggioranza chiara il governo del nostro paese". A parlare è il coordinatore del Circolo comunale di FdI, Luigi Maria Buzzi. "Un governo, per la prima volta nella storia repubblicana, a guida di una donna: Giorgia Meloni. Giorgia che ha un fortissimo legame con la comunità politica viterbese; che qui ha iniziato la sua ascesa al vertice della destra italiana".

"Ieri, al momento di ricevere l’incarico di formare il nuovo governo, e credo di interpretare il sentimento di molti, alla gioia è seguita la commozione e il senso di responsabilità che ci dovrà guidare nei prossimi mesi e negli anni a venire".

"Una sfida in un periodo difficilissimo: in uscita da una pandemia devastante e nel bel mezzo di una guerra e di una crisi energetica senza precedenti. Sapevamo a cosa saremmo andati incontro e ci siamo impegnati per raggiungere questo storico risultato. Come sempre, dalla stessa parte. Siamo pronti!".

