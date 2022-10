Viterbo, crolla copertura di trave. Ragazzo ferito a Gallese

Beatrice Masci 22 ottobre 2022 a

Tragedia sfiorata, martedì scorso, nella biblioteca comunale di Gallese. Una porzione di una trave è crollata a terra ferendo al volto un 20enne che, accortosi di quanto stava per accadere, si è gettato addosso a una coetanea nel tentativo di farle da scudo. Lei non ha subito ferite, mentre il ragazzo è stato colpito. I due ragazzi, insieme ad altri loro amici - tutti appartenenti al gruppo che opera nell’ambito del servizio civile universale nel Comune di Gallese, con diverse mansioni - si trovavano in biblioteca per allestire la sala in vista della festa di Halloween per i bambini.

Erano intenti a decorare il locale appendendo festoni, quando, all’improvviso, la porzione di trave si è staccata dal soffitto precipitando a terra. La ragazza si è salvata proprio perché il suo amico l’ha strattonata allontanandola dal pericolo e gettandola a terra, ma nel farlo è stato lui, invece, ad essere colpito. Gli amici lo hanno aiutato e sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivato un mezzo del 118. I sanitari hanno medicato il giovane e poi lo hanno accompagnato all’ospedale di Civita Castellana dove è stato preso in cura dai medici dell’Andosilla.

Per fortuna non ha riportato ferite gravi, ma è probabile che il segno di quella trave possa restargli impresso sul viso. Per questo la famiglia si è rivolta a uno specialista. Sulla vicenda è intervenuto il responsabile locale della Lega, Giampaolo Vaccari, chiedendo al sindaco di chiarire cosa è successo e soprattutto individuare le cause.

