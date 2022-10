Viterbo, picchiata a sangue dal compagno. In aula il racconto della mamma

Valeria Terranova 22 ottobre 2022 a

a

a

Nuova udienza del processo a carico dell’ex fidanzato di una ventenne. Lo scorso novembre la ragazza lo ha denunciato per i maltrattamenti subiti durante il breve periodo della convivenza. Nel corso dell’ultima udienza, sul banco dei testimoni è salita la madre della ragazza. “Nel bel mezzo di una delle tanti liti - ha raccontato la donna - fece un falò in giardino dando fuoco ai vestiti che mia figlia non riuscì a portar via. Andarono a convivere poco prima della pandemia e qualche mese dopo mia figlia rimase incinta - ha spiegato la madre -. Dopo la nascita del bambino, nei fine settimana io mi occupavo del piccolo, anche per lasciare che lei e il compagno trascorressero un po’ di tempo insieme, da soli, vista la giovane età di entrambi".

Punta la pistola contro la moglie poi minaccia il suicidio. Marito alla sbarra

"Ma un giorno mia figlia tardò a venire a prendere il bimbo. Di solito mi chiamavano tutti e due per sapere del figlioletto. Quindi tentai di chiamarla senza avere alcuna risposta. Ero molto preoccupata e quando finalmente riuscì a sentirla aveva una voce strana, così le intimai di raggiungermi subito”. Quando la donna aprì la porta di casa e vide in che condizioni era ridotta la ragazza, i suoi dubbi diventarono certezze. “Mi fece impressione vedere mia figlia con i pantaloni tutti sporchi di sangue - ha affermato la madre -. Era sconvolta, piangeva e aveva segni evidenti addosso, il viso insanguinato, il naso gonfio. Aveva anche l’impronta di un morso su una guancia. Mi riferì che aveva litigato con il compagno al rientro da una serata in un locale e che l’aveva colpita sul costato non so con che cosa. Forse con un bastone, non ricordo".

Processo al Santone, coppia testimonia a porte chiuse

"Ma la mattina seguente fu necessario andare al pronto soccorso perché accusava dolori e non riusciva a respirare correttamente. Da lì andammo insieme in questura a sporgere querela”. Incalzata dalle domande della pubblica accusa la donna ha spiegato di non aver mai assistito alle violenze, ma che i litigi e le aggressioni fossero all’ordine del giorno. “Una volta mia figlia mi chiamò a notte fonda chiedendomi di andare a prenderla - ha proseguito -. Quando arrivai davanti a casa loro la trovai ad aspettarmi fuori dal cancello con due bustoni dove aveva riposto le sue cose. Tutto ciò che non aveva preso lei lo aveva bruciato lui. Litigavano soprattutto per gelosia. Non so però se le aggressioni si innescassero quando uno dei due usciva da solo con gli amici. So solo che noi genitori, da entrambe le parte, provammo in tutti i modi a intervenire per risolvere le cose”. Il dibattimento riprenderà il 9 novembre con l’audizione di tre testimoni della difesa.

Accusato di violenza sessuale per vendetta, assolto sessantenne: "Una vendetta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.