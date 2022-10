Viterbo, opposizione all'attacco del sindaco: “Finora solo iniziative di facciata”

22 ottobre 2022 a

Apparenza tanta, sostanza poca. Bolla così, la Lega, i primi cento giorni della nuova amministrazione di Chiara Frontini. L’anatema è stato lanciato giovedì pomeriggio in Consiglio comunale dal capogruppo del Carroccio, Claudio Ubertini, che ha chiesto alla sindaca quali sono, ad esempio, le iniziative che il Comune intende intraprendere per venire incontro alle necessità delle famiglie che nelle prossime settimane si troveranno in grande difficoltà per pagare bollette di elettricità e gas. Al momento non risulta che a Palazzo dei Priori il problema sia stato affrontato, eppure è di drammatica attualità. Sulla stessa lunghezza d’onda il Pd, che rivolge uno sguardo attento (parole del capogruppo Alvaro Ricci) alle fasce più deboli.

Ubertini parte dalle bollette per mettere in realtà sotto accusa l’intero impianto amministrativo della nuova giunta: “Mi sembra - ha aggiunto - che venga posta attenzione solo su iniziative che sì sono encomiabili (come le giornate per i bambini), ma sui problemi più seri si osserva un’assoluta latitanza da parte dell’amministrazione”. In altre parole: “tutto fumo e niente arrosto” è il giudizio che la Lega e il resto dell’opposizione danno a questi primi mesi della nuova giunta. Pochi in realtà per esprimere un giudizio, ma evidentemente è meglio - devono aver pensato - mettere le mani avanti. Tra i settori più importanti da prendere in mano c’è appunto quello dei servizi sociali: “Ci sono intorno a noi situazioni di disagio e l’assessora, Patrizia Notaristefano, in quarta commissione non è venuta neanche a dire una parola. Vogliamo sapere a cosa stanno lavorando per fare fronte al disagio crescente in città”.

Ubertini non comprende come sia possibile che finora in Consiglio sia arrivata solo una pratica rilevante: “Sono allibito, solo una pratica del settore urbanistica, per il resto solo ratifiche. Si sottovalutano le situazioni che si riflettono su molti settori, comprese le scuole, gli appalti e ovviamente la pubblica illuminazione”. In altri termini, ad eccezione dei Consigli straordinari chiesti dall’opposizione (basti pensare a quello sull’acqua o a quello la settimana prossima sulle scorie nucleari) manca, secondo la minoranza, una seria capacità di programmazione, come appunto dimostra l’assenza di Consigli in cui vengano portate e discusse pratiche strategiche per l’assetto di Viterbo.

