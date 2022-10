Viterbo, stop al traffico. I commercianti: "Prima vanno fatti i parcheggi"

Alessio De Parri 22 ottobre 2022 a

Ore 8 calma piatta: agli studenti non sembra vero di arrivare in classe a piedi nel deserto di via della Verità, finalmente liberata dalle auto. Appena fuori, invece, è il delirio: traffico in tilt in viale Raniero Capocci, da Porta Romana fino all’incrocio con via Fratelli Rosselli. Genitori felici, commercianti un po’ meno: pro e contro di Street of kids, l’iniziativa europea promossa ieri mattina anche a Viterbo per chiedere la chiusura al traffico delle strade su cui si affacciano le scuole.

La zona rossa in città è quella appena dentro le mura (dove si trovano istituto comprensivo Fantappiè, istituto paritario Rousseau, liceo scientifico Ruffini e istituto professionale Marconi), con via della Verità vietata alla circolazione dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nel tratto compreso dall’intersezione con via dell’Orologio Vecchio fino all’incrocio con via Vetulonia. Dopo un piccolo inconveniente risolto dal professor Giulio Della Rocca, abile a riposizionare la transenna fuori Porta della Verità spostata da qualche furbetto dell’ultimo minuto, ecco che alle 7,51 sfila il pedibus, organizzato dai genitori del Comitato Aria sole movimento con la partecipazione di altre associazioni: trenta bambini della scuola elementare Concetti sfilano in fila indiana attraversando via della Verità.

Chi invece l’ha presa meno bene sono i commercianti, sia in via della Verità che in via Mazzini. Il vuoto lungo le strade, infatti, ha causato una perdita del giro di affari. “Ci sono tantissimi genitori che vivono fuori le mura e che devono portare i figli a scuola in auto - interviene Fausto, del Caffè Valentino -. Per cui hanno bisogno di parcheggiare e in questa zona purtroppo di posti auto non ce ne sono”. Strade chiuse, polemica aperta.

