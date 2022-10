Viterbo, controlli anti droga davanti alla Villa comunale di Vetralla. Arrestato trentenne trovato con l'hashish

21 ottobre 2022 a

Nella serata del 19 ottobre, a Vetralla, in via Don Benedetto Baldi, davanti la villa comunale, carabinieri della Compagnia di Viterbo e nello specifico della stazione locale in servizio di pattuglia, hanno controllato un trentenne vetrallese, trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish.

Successiva perquisizione in abitazione ha permesso il rinvenimento di ulteriori 300 grammi della stessa sostanza, suddivisi in tre panetti.

L'uomo è stato così arrestato e ristretto agli arresti domiciliari.

