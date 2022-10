Viterbo, droga in carcere. Tre detenuti finiscono davanti ai giudici. La testimonianza dell'agente

21 ottobre 2022 a

Spaccio di droga a Mammagialla con la connivenza della penitenziaria. È ripreso il processo a carico di 3 imputati che nel 2016 erano detenuti presso il penitenziario sulla Teverina. Si tratta di un 46enne tunisino, un 54enne pugliese, e un 40enne romano, difesi dagli avvocati Samuele De Santis, Simone Bernini e Giorgio Sacco del foro di Roma. In aula è stato sentito un sessantenne, ex agente della penitenziaria, ora in pensione, che all’epoca lavorava nel padiglione D1. All’epoca affermò di aver incontrato la madre di uno degli imputati e di averla rivista a Orte per prendere in consegna una bottiglia di liquore per introdurla nel carcere, ma di non ricordare se poi gli venne detto “poi qualcuno ti fa un regalo”, come invece da lui stesso riferito agli investigatori. La vicenda risale ai primi mesi del 2016. A febbraio di 6 anni fa nella casa circondariale viterbese furono sequestrati 300 grammi di hashish e una ventina di pasticche di subotex. Le indagini già avviate proseguirono sulla base delle dichiarazioni rese dal 54enne pugliese. Tra maggio e luglio 2016 gli altri due coimputati furono sorpresi a confezionare involucri di droga.



