Viterbo, droga. Traffico internazionale di stupefacenti, si cercano i testimoni greci

Rinviata al 14 febbraio del prossimo anno l’udienza del processo a carico di Erijion Collaku, 41enne, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Mercoledì 19 ottobre la difesa dell’imputato ha insistito nel sentire alcuni testimoni residenti in Grecia che non si sono presentati a deporre in aula. Intanto pare che il 41enne non si sottoporrà alle domande delle parti. L’imputato, presunto corriere della droga, fu fermato in Spagna, dopo alcuni giorni di latitanza, a conclusione dell’operazione denominata Underground. L’inchiesta culminata a giugno del 2019 fu coordinata dalla Dda di Roma e la vasta attività investigativa portò alla scoperta di una banda dedita al narcotraffico tra la Tuscia, il Belgio e l’Albania. Secondo il quadro accusatorio, Collaku sarebbe stato ingaggiato dal gruppo la cui base logistica era collocata proprio nel capoluogo. All’interno del covo della banda gli stupefacenti venivano lavorate e suddivise in dosi e confezionate in barattoli di vetro.

