Roma: popolari, riformisti e cattolici. Venerdì 21 ottobre il convegno nazionale organizzato dal Centro Studi Aldo Moro

Il Centro Studi Aldo Moro ha organizzato per venerdì 21 ottobre dalle 15 in poi all'Auditorium Donat Cattin in via Rieti a Roma il convegno nazionale di popolari, riformisti e cattolici. Parteciperanno amministratori comunali, regionali e nazionali provenienti da 10 regioni italiane. Il convegno è promosso dall'ex ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni per discutere della situazione politica attuale e le prospettive future con alla base il ruolo che dovranno avere i popolari, cattolici e riformisti.

