Viterbo, pale eoliche a Montalto di Castro: 32 pali alti 80 metri. Il progetto

21 ottobre 2022

Trentaquattro pale eoliche davanti alla costa. E’ uno dei dettagli del nuovo progetto per la realizzazione di un parco eolico off shore a Montalto. Il terzo progetto presentato nello stesso tratto di litorale nel nord del Lazio nell’arco di due mesi dopo i due previsti a Civitavecchia. I pali alti 80 metri e con le basi galleggianti di accumulo e trasporto energia via cavo per una potenza stimata di 504 Mw occuperanno una superficie di mare pari a 1 milione e 500 mila metri quadrati come da progetto presentato dalla Regola Rinnovabili. Il parco dovrebbe sorgere davanti al tratto di litorale che va dalla centrale elettrica Alessandro Volta dell’Enel alla foce del Fiora. Una mega struttura destinata ancora di più a condizionare la zona dove già sono diversi i chilometri quadrati di terreni occupati dai pannelli fotovoltaici e sottratti all’agricoltura. Senza contare le gigantesche servitù legate alle centrali Enel di Civitavecchia e Montalto di Castro.

Parco eolico di Tuscania interrogazione in Senato

Adesso c’è il rischio concerto di non avere più mare per navigare. L’impianto offshore produrrà, a pieno regime, 504 megawatt da localizzarsi nello specchio di mare in corrispondenza del Comune di Montalto di Castro in provincia di Viterbo, nel Golfo di Civitavecchia, a circa 6/7 km dalla costa.

L’area designata per l’installazione del parco eolico è ubicata nel mar Tirreno e più precisamente si estende interamente nello specchio di mare di fronte al Comune di Montalto di Castro, ricadendo interamente nei limiti di competenza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

I cavidotti, quattro tratti serviranno per collegare le due sottostazioni offshore flottanti fino al punto di giunzione a terra (Buca Giunti e Stazione di Sezionamento posti oltre il limite di proprietà demaniale) ed in uscita da questi ultimi è previsto un ulteriore cavidotto alloggiato in trincea.

Rinnovabili, ad aprile stop alla moratoria. Ciambella: “E' necessario un confronto”

Il cavo che trasporta l’energia arriverebbe sulla terraferma in un piccolo tratto di costa dove si trova una spiaggia libera. Oltre all’Autorizzazione unica, il cui iter è in corso, Regolo Rinnovabili ha anche richiesto una concessione demaniale trentennale per il nuovo impianto. Che occuperà oltre quasi 2 milioni di mq quadri oltre il limite delle acque territoriali, 70 mila metri quadri entro il limite delle acque territoriali e 192 metri quadri a terra.

La scelta della traiettoria del corridoio si è basata sulla valutazione delle aree di rilevanza ambientale per limitarne quanto più possibile eventuali interferenze.

Associazioni: "Sostegno a vincolo paesaggistico"

