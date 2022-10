Viterbo, mercatino in via Marconi. FdI all'attacco: "Centro paralizzato"

P. D. 21 ottobre 2022 a

“Il Comune chiarisca sullo spostamento del mercatino di Natale da piazza del Sacrario a via Marconi”. La richiesta arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (Laura Allegrini, Antonella Sberna e Matteo Achilli) che espongono diversi interrogativi sull’iniziativa della giunta Frontini, intenzionata a spostare le bancarelle dall’8 dicembre all’8 gennaio in una location completamente nuova.

“Il mercatino a Via Marconi?”, esordiscono in una nota i tre esponenti della minoranza. “E che cosa ne sarà della viabilità? La viabilità di via Marconi, infatti, è strettamente collegata a quella di Via Maria Santissima Liberatrice, che attualmente ha ancora i lavori in corso”. La preoccupazione, evidenziata dai tre esponenti meloniani, è che il trasferimento delle 34 postazioni ai lati di una tra le principali vie del centro storico possa avere pesanti ripercussioni per la circolazione.

“Bloccare via Marconi - prosegue la nota del gruppo di Fratelli d’Italia - significa tagliare in due la città. Il progetto per ora non è chiaro e pertanto chiederemo spiegazioni all’amministrazione comunale. Allo stesso modo, poi, non è ancora chiaro cosa si intenda fare con il mercato del sabato, per il quale si parla di uno spostamento a Piazza della Rocca a partire dall’inizio del prossimo anno. Soluzione anche questa impraticabile sia per la viabilità che per l’occupazione del parcheggio. Nei prossimi giorni speriamo che la sindaca Frontini e l’assessore Franco facciamo chiarezza”.

