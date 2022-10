Viterbo, stop al traffico in zona Verità. “Troppe auto, studenti in pericolo”

Alessio De Parri 21 ottobre 2022 a

Via della Verità inghiottita dal traffico quando gli studenti entrano ed escono da scuola. Code di auto fino a Porta della Verità e in direzione contraria, con genitori e studenti a piedi che a malapena riescono a dribblare i veicoli mentre respirano a pieni polmoni le esalazioni dei gas di scarico, per non parlare dei portatori di handicap per i quali l’arrivo in aula somiglia ad un’odissea.

Scene che si ripetono tutti i giorni, visto che nella zona si trovano nell’ordine: elementare Concetti, media Fantappiè, liceo Ruffini, istituto partitario Rousseau e Istituto professionale Marconi. Scene che non si ripeteranno oggi, grazie all’iniziativa Street for kids, alla quale ha aderito anche il Comune vietando il traffico nei pressi dei plessi scolastici di porta della Verità dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

“La pessima abitudine di accompagnare i figli fino a dentro la classe va invertita - spiega la sindaca Chiara Frontini -. Per rendere più vivibile la città e migliorare la qualità della vita di tutti è necessario sensibilizzarci ad un uso razionale delle auto. Per questo abbiamo aderito alla proposta di alcuni genitori e avvieremo a breve una sperimentazione di viabilità nella zona critica di Porta della Verità, da ampliare via via a tutti i plessi scolastici”. Intanto, come detto, oggi dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17.30 sarà vietata la circolazione alle auto in via della Verità, nel tratto compreso dall’intersezione con via dell'Orologio Vecchio all’intersezione con via Vetulonia. Il provvedimento consentirà lo svolgimento dell’iniziativa Streets for Kids, appuntamento che si riallaccia alla campagna internazionale che si svolge oggi in tutta Europa per chiedere alle amministrazioni l’istituzione di strade scolastiche con la chiusura al traffico delle strade su cui affacciano le scuole.

