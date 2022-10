Viterbo, Talete in crisi. Lo sfogo del presidente Salvatore Genova “Sono stato lasciato solo”

Mattia Ugolini 21 ottobre 2022 a

Talete in precrisi, Genova pronto a portare il piano di ricapitalizzazione ai soci: “Entro novembre tutto sarà pronto, sto lavorando da solo, il Prefetto l’unico che mi ha dato una mano”. L’amministratore unico, entro il 31 ottobre, dovrà presentare ai soci, ai revisori e al collegio sindacale il suo piano di ricapitalizzazione, come previsto dalla normativa. Nel frattempo, ora aumenteranno le tariffe idriche per tutti i viterbesi, la società è a secco di liquidità ed ha dovuto instaurare un tetto di spesa mensile.

Nonostante la situazione sia sempre più nera, Salvatore Genova è preoccupato ma non intende gettare la spugna: “La chiusura del primo semestre 2022 aveva lanciato delle avvisaglie, nel secondo semestre le avvisaglie sono risultate certezze. Per cui, il piano e la necessità di attivare azioni sono relativi a quello che è successo quest’anno. La due diligence, come spiegato, si riferisce a quella che era la situazione fino al 2021. Devo lavorare sulla base di quello che prevede una norma, per fare un piano bisogna lavorare su delle previsioni, stiamo lavorando alla revisione tariffaria perché bisogna avere tutti i dati necessari”.

Il piano sarà pronto entro la fine di ottobre, al massimo i primi di novembre: “Spero di rispettare le scadenze, anche se la previsione rimane la previsione: se tra un mese viene pubblicato decreto che aiuta a gestire questa situazione assurda, è chiaro che anche quel piano va rivisto”.

