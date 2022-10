Viterbo, carnevale. L'amministrazione convoca il comitato organizzatore

R. P. 21 ottobre 2022 a

L’amministrazione Frontini gioca d'anticipo e convoca per martedì 25 ottobre il Comitato Carnevale Viterbese. L’intenzione del Comune è quella di arrivare a programmare tutto con i giusti tempi, così da potere centrare il migliore risultato organizzativo possibile. L’iniziativa è giunta alla sua 5ª edizione, dopo decenni di nulla. La prima timida azione in questa direzione nel 2018, quando però non sfilarono carri allegorici. Già da quel momento fu chiaro che il capoluogo aveva voglia di recuperare una tradizione che negli anni del Dopoguerra e fino ai primi Ottanta era stata grandiosa.

L’antica manifestazione prevedeva anche la messa in palio da parte di Palazzo dei Priori di una statuetta, raffigurante il leone simbolo di Viterbo, in oro massiccio. Al termine di ogni edizione i carri in sfilata venivano valutati da una giuria che procedeva all’assegnazione del titolo di vincitore, donando il leone d’oro. Poi un lento smarrimento, fino al nulla degli anni Novanta e un’assenza perpetuata fino al finire delle prime due decadi del nuovo millennio. I numeri raggiunti nel 2021 scattano una fotografia di questo genere: 1.100 figuranti, 15 carri allegorici, quasi 20 mila spettatori provenienti da tutta la provincia.

Una serie di appuntamenti, nel week-end e nei giorni tradizionali della festa come il Martedì e il Giovedì Grasso, che hanno rappresentato anche una boccata d’ossigeno per i registratori di cassa di molte attività del centro. “La nuova amministrazione – racconta il frontman del Comitato Lucio Matteucci – ci ha contattato per un primo confronto, con l’intenzione di ragionare insieme sul da farsi. Andiamo al tavolo con i migliori propositi e consapevoli del successo che l’iniziativa ha riscosso in questi anni”.



