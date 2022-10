Viterbo, lavori alla strada Acquabianca. Scontro tra Comune e Orsolini

Massimiliano Conti 20 ottobre 2022 a

Carte bollate tra il Comune di Viterbo e il costruttore Orsolini. Con delibera numero 164 del 14 ottobre scorso la giunta ha autorizzato la sindaca Chiara Frontini a resistere in giudizio contro il ricorso al Tar del Lazio promosso dalla società Colleverde, di proprietà dell’imprenditore di Vignanello. Nodo del contendere la somma di 420 mila euro che Orsolini rivendica in ordine alle opere di urbanizzazione realizzate in strada Acquabianca.

Al contenzioso tra Comune e Colleverde è appeso il destino dei lavori di messa in sicurezza dell’arteria che collega la frazione viterbese de La Quercia a Vitorchiano. Lavori attesi da tre anni, che deve realizzare la Provincia con la compartecipazione economica della stessa società di Orsolini, sui cui terreni ricade una parte degli interventi da eseguire. Palazzo Gentili è in attesa che il Comune certifichi il debito nei confronti della Colleverde prima di procedere con l’appalto.

Ma per Palazzo dei Priori quei soldi non sono affatto dovuti. Da qui il braccio di ferro davanti al Tar del Lazio. La vicenda si trascina ormai da anni. Nel dicembre del 2015, infatti, la Colleverde – che all’Acquabianca ha costruito l’omonimo centro residenziale – trascinò il Comune davanti al giudice civile per ottenere la somma in questione.

