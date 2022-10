Viterbo, anziana truffata a Tarquinia. Si finge il nipote al telefono e si fa dare soldi e oro

F. E. 20 ottobre 2022 a

Truffe agli anziani: ennesimo episodio a Tarquinia. A raccontarlo sui social è la nipote della vittima. Non un caso isolato e sporadico come si evince dai commenti social. “Oggi (martedì ndr) verso le 14.45 mia nonna ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso e la persona che ha chiamato si è spacciata per mio fratello. Le ha detto che c’era stato un problema con dei pagamenti e per questo bisognava rimediare immediatamente, che sarebbe arrivato subito il postino a ritirare quanti più soldi aveva in casa e dato che nel suo caso si trattava di soli 240 euro sarebbe andato bene anche dell’oro come garanzia. Il tutto accompagnato da un fortissimo stato di emergenza. Le ha chiesto di tenere la comunicazione aperta e di non attaccare la chiamata, così da isolarla e non farla comunicare con la famiglia”.

Arrivato il famigerato “postino”, lei gli ha consegnato tutto, soldi e oro. “Ora direte come è possibile cedere con delle scuse del genere? Vi garantisco che per quanto mia nonna possa avere la sua età - spiega la nipote -, ha sempre dimostrato di essere una persona molto lucida, infatti ci ha confermato che le sono venuti parecchi dubbi durante la chiamata, ma lo stato di allarme in cui si è trovata l’ha destabilizzata psicologicamente. Spero che questo post possa mettervi in guardia e proteggere i vostri nonni da questa gente”.

Tra i tanti commenti di solidarietà, anche altre persone che hanno denunciato la stessa situazione. “È successo anche a mia nonna - scrive Paolo -. Si sono spacciati per il nipote, ed è ancora convinta che ero io, fortunatamente è intervenuta mia madre che ha chiamato i carabinieri”. Stessa situazione raccontata anche da Marco: “Hanno provato anche con noi fortunatamente senza successo”.

