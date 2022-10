Viterbo, Cioccofest e Festa della castagna, buona la prima a Caprarola

A. S. 20 ottobre 2022 a

Il primo appuntamento con Cioccofest e Festa della castagna lo scorso fine settimana a Caprarola è stato un grande successo per il piccolo borgo, ma soprattutto per la classe ’83, al banco di prova nell’organizzazione e nella gestione di un grande evento.

Già dai primi minuti, dopo l’apertura dei cancelli delle scuderie di Palazzo Farnese, si è percepita la grande voglia dei visitatori, provenienti anche da fuori provincia, di provare tutte le degustazioni e le attività che hanno animato l’iniziativa: caldarroste, vin brulè, pizza, piatti tipici, spettacoli circensi, giostre per bambini, concerti, percorso avventura tra alberi secolari, spettacoli di rapaci e giri sui pony.

La classe ’83, che il prossimo anno a fine agosto organizzerà la 67esima Sagra della nocciola, ha dato prova di essere un gruppo unito e vincente, in grado di accogliere sapientemente e calorosamente la grande mole di persone che ha deciso di trascorrere il bel week end soleggiato nel bosco secolare che ha ospitato i vari appuntamenti. Tra loro anche Matteo Salvini, che ha visitato la manifestazione domenica pomeriggio insieme alla compagna Francesca Verdini.

I preparativi per il prossimo fine settimana fervono già, il Comune di Caprarola, la classe ’83, la Pro loco Caprarola e tutta l’organizzazione di Cioccofest saranno pronti per offrire altre due giornate all’aria aperta, piene di tradizione, gusto e divertimento.

Cioccofest e la Festa della castagna sono infatti due eventi che richiamano moltissime persone, non solo per la gastronomia, ma soprattutto per i numerosi spettacoli e intrattenimenti che offrono.

