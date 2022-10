Viterbo, caro energia. Luminarie al risparmio per Natale. Le scelte dei sindaci

Daniela Venanzi 20 ottobre 2022 a

Sono tutti in fibrillazione, la questione dell’energia elettrica è una patata bollente di quelle che i Comuni, nella quasi totalità, non sanno come affrontare. E in vista del Natale la questione diventa ancora più complessa. Salvaguardare la bellezza delle luci natalizie o restare spento? Vetralla è uscita dall’empasse, anche per dare un segnale simbolico ed ecologico, concordando una distribuzione in uso ai commercianti per le vie del paese di luci ad energia solari, tutte uguali e tutte riutilizzabili anche l'anno successivo.

E gli altri? Pietro Nocchi sindaco di Capranica sta ancora decidendo: “Stiamo vagliando tutte le possibilità, l’idea per il momento è quella di concentrare solo nel centro storico le luci e lasciare un albero sulla Cassia, non solo per una questione di risparmio ma soprattutto per dare un segnale simbolico, in questo momento in cui l’energia è diventata un problema per tante persone e poi aggiungeremo anche la riduzione dell’orario delle luminarie rispetto agli anni precedenti”.

Il sindaco di Bomarzo Marco Perniconi, concorda su una presa di posizione contro lo spreco: “Noi le luci le metteremo, un po’ perché il buio sarebbe troppo triste e poi perché gestiamo tutto noi e quindi non costano nulla in termini di noleggio, un po’ perché, anche per la messa in opera c’è un gruppo di persone che se ne occupa. Sarà nostra cura mettere dei temporizzatori e magari diminuire la quantità delle luminarie per ridurre il consumo al massimo, valuteremo con cura gli orari per lo spegnimento”.

Anche Civita Castellana ridurrà il tempo dell’illuminazione a rispondere è l’assessore Simonetta Coletta: “Quest’anno è stata una scelta difficile - risponde - fino all’ultimo non sapevamo come fare fronte a questo momento, la scelta è stata quella di farle comunque ma di contenerle in termini di orari, anziché le 2 di notte anticiperemo alle 22. Siamo ancora in fase decisionale comunque e gli ultimi dettagli li renderemo noti più avanti". Infine è Marco Mengoni sindaco di Ronciglione a intervenire: "Metteremo un temporizzatore e diminuiremo il tempo di accensione e quasi sicuramente ridurremo anche la quantità delle stesse luminarie”.



