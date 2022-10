Viterbo, Pnrr. Come gestire le risorse, Venerdì 21 ottobre convegno a Palazzo dei Priori

20 ottobre 2022 a

Fornire una guida verso la messa a terra degli interventi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) analizzando tutte le attività necessarie a realizzare gli obiettivi delle amministrazioni e a salvaguardare le responsabilità dei singoli operatori. È questo il focus di Pnrr: come gestire le risorse, il convegno che si terrà a Viterbo venerdì 21 ottobre alle 9.30 presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori organizzato da We-COM srl, azienda viterbese con pluriennale esperienza nel settore della PA, e patrocinato dal Comune di Viterbo.

Il Pnrr finanziato dall’Unione Europea in risposta alla recente crisi pandemica, rappresenta un’occasione straordinaria per il Paese per rilanciare gli investimenti, attuare importanti riforme e accelerare il processo di transizione digitale modernizzando la macchina burocratica nazionale. Il Piano di resilienza non solo offre risorse economiche ma anche soluzioni in grado di incidere a 360 gradi sull’organizzazione, la gestione e il governo di ogni singolo ente. Nell’ambito dell’incontro, inoltre, si discuterà delle regole per gli appalti, dell’impostazione amministrativo/contabile e dei controlli interni. Ad aprire il convegno i saluti istituzionali di Chiara Frontini, sindaca della Città, Emanuele Aronne, assessore alla Qualità degli spazi urbani e Silvia Barbieri, account manager area centro - dipartimento trasformazione digitale della Presidenza Consiglio dei Ministri. L’appuntamento proseguirà con gli interventi di Lorenzo Spataro, responsabile Gare e Appalti del Comune di Riccione e Daniela Ghiandoni, dirigente Finanze e Progetti comunitari del Comune di Ancona.

Il convegno sarà introdotto da Cristina Pallotta, addetto stampa del Comune di Viterbo, e moderato da Simone Onofri, consigliere comunale delegato alle Politiche delle Innovazioni tecnologiche e digitali “Siamo molto orgogliosi di poter organizzare questa importante iniziativa nella nostra Città. We-COM offre quotidianamente i propri servizi e consulenze a un ampio numero di Enti su tutto il territorio nazionale accompagnandoli nel percorso della transizione digitale, della gestione e ottimizzazione dei fondi stanziati dal PNRR. Mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre conoscenze per guidare le PA attraverso queste importanti sfide fa parte della nostra mission aziendale ed è un obiettivo a cui teniamo particolarmente” spiega Luca Provvedi, amministratore unico di We-COM. Per registrarsi all’evento è sufficiente compilare il form presente sul sito www.we-com.it. L’evento è gratuito.

