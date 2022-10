Viterbo, processo al Santone di Acquapendente. Coppia testimonia a porte chiuse

V. T. 20 ottobre 2022 a

a

a

È ripreso con una udienza a porte chiuse il processo a carico di Pasquale Gaeta, 63enne, il presunto santone e guru della setta Qneud che aveva sede ad Acquapendente, il quale deve rispondere di violenza sessuale su due seguaci, esercizio abusivo della professione di psicologo e maltrattamenti.

Processo al Santone. La mamma che l'ha denunciato: “Mia figlia scomparsa nel nulla”

Ieri, 19 ottobre, dell’imputato, assistito dall’avvocato Domenico Gorziglia, nessuna traccia, ma come sempre era presente in aula Virginia Adamo, costituitasi parte civile al posto della figlia 28enne di Monza che sarebbe stata assoggettata e avrebbe subito abusi dal “maestro Lino”, ed è difesa dall’avvocato Vincenzo Dionisi, il quale ha sostituito gli altri colleghi che rappresentano le altre due parti civili.

Processo al Santone. Oggi la testimonianza di un'altra vittima

In apertura della seduta due testimoni acquesiani, moglie e marito, hanno chiesto al collegio del Tribunale di Viterbo di poter essere sentiti senza la presenza del pubblico e della stampa. Pertanto si tornerà in aula il 15 marzo del 2023 per l’ascolto di altri testi, tra i quali anche l’ex fidanzato della 28enne brianzola, che finora non si è presentato a deporre. Fu lui a mettere in guardia la madre della ragazza circa le cattive frequentazioni della giovane mandandole anche delle foto come prova delle violenze subite da quest’ultima quando scappò dalla casa che condivideva con i coniugi Gaeta.

Santone, slitta la testimonianza della seconda vittima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.