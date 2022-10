Viterbo, bambino ucciso dal padre a Vetralla. Le motivazioni della sentenza: "Mirko Tomkow ha premeditato l'omicidio"

Valeria Terranova 20 ottobre 2022 a

“Le condotte materiali sono state ampiamente provate dalla pubblica accusa”, afferma nelle motivazioni la Corte d’Assise che a luglio scorso ha condannato all’ergastolo il 44enne Mirko Tomkow, che il 16 novembre 2021 uccise brutalmente il figlio Matias di soli 10 anni nell’appartamento in cui il piccolo viveva con la madre a Cura di Vetralla. La Corte che è stata presieduta dal giudice Eugenio Turco ha racchiuso le ragioni del verdetto in 28 pagine di elaborato nel quale ha ripercorso puntualmente tutte le fasi della drammatica vicenda. In riferimento alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa i giudici scrivono: “Pacifica è la qualificazione giuridica relativa al delitto di violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria essendo documentalmente provata la misura dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento a carico del Tomkow e oggettivamente provata la sua violazione”. Quanto invece al delitto di maltrattamenti, i magistrati spiegano: “l’avere con estrema frequenza ingiuriato pesantemente la compagna, minacciato più volte la stessa di morte, l’averla percossa e in due occasioni l’aver brandito una volta un coltello e un’altra un attizzatoio contro costei integra certamente il delitto di maltrattamenti”.

Uccise il figlio Matias, ergastolo per Mirko Tomkow

In merito all’omicidio dell’omicidio del piccolo Matias i giudici non hanno dubbi: “Sono certamente ravvisabili le aggravanti contestate della premeditazione e dei futili motivi. Appare evidente che l’omicidio del figlio non può in alcun caso ritenersi reazione proporzionata all’applicazione della misura dell’allontanamento”.

Tomkow condannato all'ergastolo, dovrà risarcire 400 mila euro alla madre e agli zii di Matias | Video sentenza

L’8 luglio la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Viterbo, escludendo l’aggravante della crudeltà, ha condannato il manovale 44enne all’ergastolo con isolamento diurno per un anno. Il verdetto contestualmente ha inoltre disposto il risarcimento in favore della moglie, della sorella di lei e del cognato da liquidarsi in separata sede oltre a una provvisionale complessiva di 400 mila euro nei confronti delle 3 parti civili. Una vicenda quella dell’omicidio a freddo del piccolo Matias che sconvolse un’intera comunità nel novembre dello scorso anno. Ora bisognerà capire se la sentenza sarà appellata.

Matias: "Sentenza giusta, per i familiari è tempo di badare solo al loro dolore"

