Viterbo, minacce a famiglia per debito di droga. "Se non paga gli sparano": in tre a processo

Avrebbero minacciato un 21enne della provincia per un presunto debito di droga. È entrato nel vivo con le deposizioni di due parti offese il processo che vede sul banco degli imputati 3 ragazzi romani, i quali a maggio del 2021 si presentarono a casa dei genitori del 21enne, residenti in un piccolo centro della provincia, reclamando 800 euro. Le attività investigative scattarono a seguito della denuncia presentata dalla madre del ventenne e dallo stesso giovane da tempo vessato da costanti richieste avanzate dai 3 imputati i quali avrebbero preteso il pagamento del debito maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

“Una sera dopo cena citofonarono 4 ragazzi che cercavano mio figlio il quale non era ancora rientrato – ha raccontato la 54enne, madre del ventenne -. Quando mi affacciai dalla porta d’ingresso chiesi loro quale fosse il motivo della visita e mi risposero che mio figlio doveva loro 800 euro per il fumo. Io rimasi sconvolta e mi voltai per entrare in casa e svegliare mio marito che nel frattempo si era addormentato sul divano. A un certo punto chiesi che cosa gli avrebbero fatto se non avesse restituito il denaro visto che non li aveva tutti quei soldi e replicarono ‘altrimenti gli sparano’. Mio marito a quel punto si agitò parecchio, ma riuscì a mettersi in contatto con nostro figlio soltanto quando questi ragazzi andarono via, dicendogli di non muoversi, di non tornare a casa e che sarebbe andato a prenderlo e io allo stesso tempo chiamai i carabinieri. Il giorno dopo andammo a sporgere denuncia”.

In seguito è stato ascoltato anche il ventenne il quale ha ammesso di aver contratto un debito relativo a delle dosi di hashish con gli imputati e di non essere riuscito a saldarlo. Il dibattimento riprenderà il 20 dicembre con l’ascolto di altri testimoni dell’accusa.

