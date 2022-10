Viterbo, ceramiche di Civita Castellana fanno volare l'export. Lo studio: Tuscia al 24esimo posto tra le province

Massimiliano Conti 20 ottobre 2022 a

Vola l’export viterbese. Il volume delle esportazioni nella nostra provincia tra primo e secondo trimestre 2022 ha fatto registrare un significativo +10,9%. Un dato che colloca Viterbo al 24° posto nella classifica delle province elaborata dal Sole 24 Ore sulla base di un report stilato dall’istituto Tagliacarne, il centro di ricerche delle Camere di commercio. Nei primi tre mesi di quest’anno l’export viterbese ha compiuto un balzo in avanti del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021; nel secondo (i mesi di aprile, maggio e giugno) l’incremento è stato addirittura del 22,9%. A trainare le esportazioni della Tuscia è ovviamente il distretto ceramico di Civita Castellana dove si concentra la stragrande maggioranza delle industrie del territorio.

Ilsi è ripreso alla grande dalla recessione iniziata nel 2008 e ha reagito bene anche allo shock della pandemia. Il futuro è però quantomai incerto: il settore della ceramica è infatti tra i più energivori e rischia di pagare letteralmente a caro prezzo gli aumenti delle bollette, in particolare quelle del gas, fondamentale per tenere accesi i forni a ciclo continuo delle fabbriche.

Ceramica, altre 45 casse integrazioni

Più in generale, nell’indagine dell’istituto Tagliacarne, quella di Viterbo viene però classificata come una provincia non energivora, trattandosi di un territorio - fatta eccezione appunto per il distretto di Civita - a forte vocazione agricola. Nella classifica dell’export in vetta si piazza Ascoli Piceno con un +330,6% messo a segno tra il primo e il secondo trimestre di quest’anno.

