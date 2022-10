Viterbo, morta Nevina Scorsino. Interpretò la sposa nel film La Strada di Federico Fellini. Lutto a Bagnoregio

R. P. 20 ottobre 2022 a

Bagnoregio, è morta Nevina Scorsino, tutti la conoscevano come la sposa nel film La Strada di Federico Fellini. Si è spenta nella sua casa all’età di 94 anni nella mattina di martedì 18 ottobre. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di ieri nella Concattedrale di San Nicola. La Strada è il film che valse a Fellini l’Oscar, come miglior film straniero, nel 1953.

Un pezzo della storia del cinema internazionale che ha nel proprio cast, oltre a Giulietta Masina, Anthony Quinn e Richard Basehart. Il geniale registra scelse il paese di Bagnoregio per girare buona parte del film. Una decisione maturata in uno dei suoi tanti viaggi in fuga da Roma e alla scoperta dei centri lungo la Cassia e poi nell’entroterra. Le riprese del film coinvolsero molti bagnoresi, selezionati da Fellini in persona. Tanto che, ancora oggi, molti sono ricordati per il ruolo ricoperto ne La Strada. Tra questi Nevina, all’inizio degli anni Cinquanta fresca di matrimonio e quindi voluta da Fellini, anche per praticità con gli abiti di scena, per le riprese del matrimonio. Così lei e il marito ripeterono a circa un anno di distanza le loro nozze, immortalati dalla macchina da presa di Fellini.

Nel 2019, anno in cui Bagnoregio ha voluto ricordare Fellini e la famosa scena del funambolo che è tra le più emozionanti de La Strada, anche la signora Nevina era salita sul palco in una delle serate del festival Civita Cinema.

