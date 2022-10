Viterbo, decoro urbano. La fontana di Santa Barbara sarà restaurata

Andrea Tognotti 20 ottobre 2022 a

a

a

Un patto tra amministratori e cittadini per la cura della città. Lo siglano il Comune di Viterbo e l’associazione Viterbo con Amore e riguarda il ripristino della fontana di Santa Barbara ma - almeno nelle intenzioni - è solo il primo atto di una strategia più vasta che mira a coinvolgere gli abitanti della città dei papi nella manutenzione dei beni comuni. Il regolamento comunale che lo consente risale al 2017, ma - come ha spiegato la sindaca Chiara Frontini in un conferenza stampa in loco, alla quale hanno partecipato il consigliere comunale Daniele Rossi e l’assessora Elena Angiani, “è rimasto lettera morta per cinque anni”.

Sosta selvaggia, Vinciotti: “Siamo troppo pochi”

Ora si parte, con l’idea di migliorare l’aspetto della fontana di piazzale Porsenna - che ne ha bisogno, come può constatare chiunque le getti un’occhiata. Ed è sita in un luogo, ha evidenziato Frontini, “che per tanti anni è stato considerato un quartiere dormitorio abbandonato a se stesso, e che invece è strategico per la nostra concezione generale di città”. Lo farà l'associazione che gestisce l’Emporio solidale, adiacente al giardino che ospita la fontana, e che la sindaca considera “un punto di riferimento sul territorio per la cittadinanza attiva”. Il patto “è un esperimento ma, visti gli interlocutori, siamo certi che sarà un successo e fungerà da apripista per tante altre iniziative che la nostra amministrazione vuole intraprendere”, ha continuato la sindaca. Si tratta di “un’esperienza nuova”, ha sottolineato Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con amore, associazione impegnata da tempo nel campo dell’assistenza alimentare per i bisognosi. “Ma fin da quando ci siamo insediati nel quartiere con l’Emporio - ha spiegato - abbiamo pensato che fosse necessario restituire qualcosa al quartiere, dare un contributo concreto e visibile. Vedendo questa fontana abbandonata a se stessa, ricettacolo di rifiuti, abbiamo pensato che questo potesse essere un piccolo passo da fare, in un’ottica di reciprocità con l’amministrazione comunale”. Con una specificazione importante: l’associazione si è impegnata nel reperimento delle risorse necessarie e non graverà sul bilancio cittadino.

Palio delle botti, Pianoscaranno fa festa

Ed è proprio la corresponsabilità nella cura dei beni comuni il concetto chiave evidenziato a più riprese dalla sindaca. Secondo la quale “si tratta di incentivare la partecipazione del cittadino alla rigenerazione dello spazio pubblico”, perché sebbene l’amministrazione debba “fare la sua parte per il decoro e nel rendere vivo uno spazio”, l’idea sottostante il patto di oggi e di quelli che verranno è che sia necessaria “la corresponsabilità dei cittadini, perché soltanto così una comunità funziona in maniera strutturale e non solo con interventi spot. Deve passare il messaggio che prendersi cura della città è una responsabilità dell’amministrazione e di ogni singolo cittadino”. Auspicio finale: “Speriamo che questa iniziativa sia d’esempio a tante altre che potranno venire dopo per gestire insieme alla città le varie criticità che sono sotto gli occhi di tutti, e riconsegnarla migliore di quella che abbiamo trovato”.

Il Comune non paga, chiuso il Museo dei Facchini di Santa Rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.