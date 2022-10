Viterbo, Santa Rosa. La sindaca Frontini: “La nostra identità si manifesta il 3 settembre”

Andrea Tognotti 20 ottobre 2022 a

“Quando arriva il 3 settembre noi viterbesi siamo soliti dire che ‘semo tutti de ‘n sentimento’”. Lo dice la sindaca Chiara Frontini per esprimere l'identità di Viterbo che si manifesta ogni anno con il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. L’occasione è il convegno internazionale “Patrimonio culturale e rigenerazione urbana”, organizzato dal Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, curato della professoressa Laura Ricci, che si è svolto martedì al Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma.

La prima cittadina di Viterbo tratteggia il suo “modello di governo”, che “si impernia su qualità della vita. Lo chiamiamo ‘il Triangolo dello Sviluppo’, che ha per punte la cultura ed educazione, la qualità degli spazi urbani e lo sviluppo economico locale, col turismo a fare la parte del leone, in un’ottica di area vasta, la Tuscia, per creare moltiplicazione economica, miglioramento della qualità della vita e, in definitiva, benessere”.

Punte che “corrispondono a tre assessorati che, in maniera integrata, si riuniscono periodicamente in una sorta di Ufficio di Piano nel cui ambito programmano lo sviluppo della città nelle more delle esigenze quotidiane, rispetto alle quali l’amministrazione è la frontiera del contatto diretto con il cittadino”.

