Viterbo, scorie nucleari. Ordinanza Tar: Sogin non dovrà consegnare gli atti sul deposito nazionale

“Alla luce delle superiori considerazioni, l’istanza incidentale di accesso non è, allo stato, meritevole di accoglimento”. Così il Tar, con un’ordinanza, risponde ai movimenti e alle associazioni che chiedevano l’accesso agli atti prodotti dalla Sogin e in base ai quali la stessa Sogin ha redatto la Cnai (Carta delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi). L’ordinanza arriva a pochi giorni dal consiglio comunale aperto al quale Sogin, su invito dell’amministrazione di Viterbo, ha accettato di partecipare con i propri tecnici. Anche i movimenti hanno annunciato la presenza dei tecnici.

L’appuntamento è per martedì 25 ottobre. L’avvocato Francesco Rosi, che ha presentato il ricorso al Tar per conto dei comitati, non esclude il ricorso alla Commissione europea per quanto concerne la Convenzione di Aarhus. Il Collegio, a tale proposito, scrive: “Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento in quanto la determinazione di differimento risulta legittimamente adottata alla luce tanto delle disposizioni di diritto internazionale pattizio (Convenzione di Aarhus), quanto di quelle di diritto comunitario, le quali prevedono espressamente un limite all’accesso alle informazioni ambientali con riferimento ai ‘documenti ancora in corso di elaborazione’, al ‘materiale in corso di completamento’ e a ‘documenti o dati incompleti’”.

L’avvocato Rosi, a questo proposito replica: “Abbiamo fatto un seminario nazionale, Sogin ha concluso il suo mandato, per cui gli atti sono definitivi e non ‘in corso di completamento’ come sostengono i giudici richiamando la Convenzione di Aarhus. Per cui, di fronte all’interpretazione della Convenzione da parte del Tar, chiederemo alla Commissione europea se la ritiene corretta”.

