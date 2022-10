Viterbo, sicurezza: oltre 150 mila euro in arrivo per la videosorveglianza in 6 comuni della Tuscia

19 ottobre 2022 a

Il Ministro dell’Interno ha comunicato che con proprio decreto è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento avanzate dai comuni a valere sul Fondo statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana per l’anno 2021. Per quanto riguarda la provincia di Viterbo sono risultati destinatari dei finanziamenti in questione i seguenti enti: Caprarola (20.000 euro), Carbognano (6.173.53 euro), Marta (41.734.04 euro), Orte (40.000 euro), Ronciglione (28.000 euro), Vitorchiano (15.495,62 euro).

