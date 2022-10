Viterbo, castagne. Pezzatura piccola a causa della siccità

N. P. 19 ottobre 2022 a

Le colture del nocciolo, del castagno, dell’ulivo e, in parte ridotta, della vite continuano ad essere centrali nell’economia del Viterbese. In piano svolgimento la Festa della castagna, come la raccolta di uno tra i prodotti pregiati dei Cimini. D’obbligo una prima valutazione dei riscontri della campagna 2022.

Come verificabile già alla fine dell’estate, la produzione si annunciava abbondante, vista la quantità di ricci sulle chiome dei castagni. L’assenza di piogge in primavera e in estate, però, non ha consentito l’ingrossamento delle castagne. A questo riguardo, scarsi gli effetti prodotti dalle precipitazioni del settembre scorso. Quindi, riferiscono gli addetti al settore, abbondanza di frutti, ma di pezzatura non ottimale.

Naturalmente si rilevano differenze di produzione, a seconda dell’elevazione e dell’esposizione dei fondi. I prezzi delle castagne, di conseguenza, non sono pienamente soddisfacenti, proprio a causa del calibro ridotto dei frutti. I quali, comunque, sono di buona qualità, in quanto non interessati da patologie di una certa rilevanza. Come per la nocciolicoltura, la siccità prolungata ha ostacolato lo sviluppo completo delle castagne.

