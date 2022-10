Viterbo, spedizione punitiva in casa dell'ex amico. I periti: "Poca capacità di intendere”

V. T. 19 ottobre 2022 a

Sono stati sottoposti a perizia psichiatrica due imputati, un italiano e un romeno, che irruppero in casa dell’ex fidanzata di uno dei due, accusati di picchiato il nuovo compagno della donna per poi portagli via lo smartphone e un orologio. Secondo il perito, che è stato nominato ad aprile scorso dal collegio del Tribunale di Viterbo e che è stato sentito ieri in aula, la capacità di intendere e di volere dell’imputato italiano sarebbe ridotta e pertanto subirebbe l’influenza del coimputato, il quale invece sarebbe lucido.

I due, che devono rispondere di rapina e lesioni, furono intercettati dai carabinieri l’11 febbraio 2021 poco dopo aver commesso il fatto a Caprarola. L'uomo, originario della Romania, stando alle ipotesi accusatorie, per motivi di gelosia decise introdursi nell'appartamento dove abitava la sua ex fidanzata, architettando il piano insieme all’amico italiano. Così in nottata i due fecero irruzione nell'abitazione, sorprendendo la donna e il suo nuovo compagno, il quale fu aggredito e malmenato. Si torna in aula il 22 novembre per l’ascolto di altri testimoni dell’accusa.

