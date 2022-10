Viterbo, rapinato e picchiato. Paura al capolinea del Riello: 19enne arrestato

Valeria Terranova 19 ottobre 2022 a

Rapinato e picchiato alla fermata dell’autobus. È successo sabato in una delle zone più frequentate della città, vale a dire il capolinea dei bus al Riello- Una mattinata da incubo quella vissuta da un viterbese di mezza età, che si è trovato suo malgrado nel posto sbagliato nel momento sbagliato. L’uomo era infatti in attesa di salire su un mezzo pubblico quando ad un tratto è stato avvicinato da un baby rapinatore che probabilmente aveva già puntato la vittima. I due, da quello che si è appreso, non si conoscevano.

Il giovane, un 19enne del capoluogo, secondo le prime verifiche, avrebbe proposto alla vittima di acquistare della droga. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe rifiutato con decisione e a quel punto il giovane si sarebbe scagliato con violenza contro il malcapitato scaraventandolo a terra. Dopo averlo atterrato e minacciato, il 19enne gli ha sottratto il portafoglio all’interno del quale erano conservati 110 euro e si è dato velocemente alla fuga. Una volta scattato l’allarme, l’uomo è stato soccorso e sottoposto alle cure del caso, durante le quali gli è stata riscontrata una contusione al gluteo sinistro. Le lesioni diagnosticate al malcapitato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle sono state giudicate guaribili in 3 giorni.

Nel frattempo i carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto si sono messi sulle tracce del baby rapinatore rintracciandolo infatti non molto distante dal luogo dell’accaduto. Con le manette ai polsi è stato scortato in caserma e nel corso della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto in suo possesso il portafogli rubato con dentro ancora tutti i contanti, suddivisi in una banconota da 50 euro, due da 20 euro, una da 10 euro e altre due da 5 euro ciascuna.

Lunedì appena trascorso il giovane è stato accompagnato presso il Tribunale in via Falcone e Borsellino dove è stato giudicato per direttissima. Al ragazzo, assistito dall’avvocato Luigi Mancini, sono stati contestati nello specifico dei reati di rapina e lesioni personali aggravate, e durante l’udienza di convalida del fermo, si è preso le proprie responsabilità ammettendo quanto commesso pochi giorni prima. Il giudice non ha convalidato l’arresto in quanto il presunto aggressore e non è stato colto in flagranza, rimettendolo pertanto in libertà. Tuttavia il dibattimento a suo carico dovrebbe aprirsi nei prossimi mesi.

