Viterbo, armi nascoste nella cameretta del figlio: condannato a 1 anno e 9 mesi

Condannato a un anno e 9 mesi un uomo residente a Capranica, al quale, il 26 novembre 2019, i carabinieri requisirono un vero e proprio arsenale. Le armi erano nascoste nella cameretta del figlio di 9 anni. A dicembre scorso, davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, un maresciallo dell’Arma, che partecipò alle’inchiesta, ha riepilogato le indagini.

“Da fonti confidenziali venimmo a sapere del rapporto conflittuale che intercorreva tra l’imputato, a noi già noto, e la proprietaria della casa in cui viveva. Il conflitto era causato dal mancato pagamento di alcune mensilità d’affitto - ha dichiarato il carabiniere nel corso della testimonianza -. In seguito scoprimmo che aveva fatto intendere alla signora di possedere delle armi, determinando in lei una certa preoccupazione".

"Così il 26 novembre fermammo l’imputato mentre era in auto. Alcuni giorni dopo, nella camera da letto del figlio di appena 9 anni, dentro un armadio tenuto aperto trovammo sette fucili calibro 12, tre pugnali a doppia lama, quattro pistole, tre baionette, due katane e diversi tipi di munizioni, tra le quali una in particolare. Nello specifico si tratta di un proiettile 7,62 della Nato con cui si caricano fucili da battaglia e d’assalto, che non si può detenere o denunciare. Dopo l’arresto, dai riscontri successivi emerse che una parte delle armi fu denunciata effettivamente dal padre dell’uomo, morto nel 2018, ma tutto il resto non risultò regolarmente dichiarato”.



