Viterbo, Giorgia Meloni. Le radici viterbesi del suo successo: nel 2004 fu eletta presidente di Azione Giovani al PalaMalè

Partita da Viterbo, città di cuori neri, la scalata al cielo della politica italiana della presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni. E’ partita dall’ormai storico terzo congresso di Azione giovani, l’organizzazione giovanile dell’allora Alleanza nazionale, erede del glorioso (per coloro che vi hanno militato) Fronte della gioventù di missina memoria. Correva l’anno 2004 e al Palamalé, il palazzetto dello sport di via dei Monti Cimini, Giorgia Meloni, all’epoca 27enne, sfidò il milanese Carlo Fidanza, di un anno più vecchio.

Quello stesso Fidanza finito lo scorso anno nella bufera dopo l’inchiesta di Fanpage sulla “lobby nera”, tuttora motivo di non poco imbarazzo per Giorgia e i suoi Fratelli.

La Meloni vinse per soli 4 voti di scarto, divenne presidente di Ag ed iniziò quella folgorante carriera che oggi la vede a un passo dall’ingresso a Palazzo Chigi. E’ proprio in quel congresso celebrato a Viterbo che va rintracciato l’embrione del futuro partito di FdI, che la Meloni avrebbe tenuto a battesimo 8 anni dopo, nel 2012, insieme a Guido Crosetto e al neo presidente del Senato Ignazio La Russa.

Nonostante la giovane età, nel 2004 la leader di FdI aveva già ben 12 anni di militanza alle spalle. Cresciuta nel quartiere popolare della Garbatella, all’ombra del palazzone della Regione Lazio, le ossa politiche l’attuale leader di FdI se l’era fatte, a partire dal 1992, proprio nel Fronte della gioventù, trovando nei giovani camerati quella che poi ebbe a definire “la sua comunità”.

