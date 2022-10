Viterbo, discarica. Niente indennizzi alla Tuscia per i rifiuti in arrivo da Roma. Ama in silenzio

Mattia Ugolini 19 ottobre 2022 a

Ama si rifiuta di risarcire la Tuscia e sfugge anche alle domande. Andrea Bossola, direttore generale della società municipale romana ed ex amministratore di Talete, contattato dal Corriere ha infatti preferito dribblare piuttosto che spiegare per quale ragione sia stato deciso di impugnare il passaggio della legge regionale sui rifiuti che impone il risarcimento del 5% (sulla base del quantitativo di immondizia stoccata) all’Ato “forte” che soccorre quello debole. Alessandro Romoli, presidente della Provincia, preferisce non commentare, facendo comunque trasparire la sua stizza ed annunciando che Palazzo Gentili si opporrà con forza qualora non dovessero essere riconosciute le ragioni della Tuscia, a cui spetta l’indennizzo.

Tuttavia, c’è chi aveva previsto questa situazione. Luisa Ciambella, leader di Per il bene comune da sempre attenta alle questioni ambientali, aveva rilasciato questa dichiarazione quando venne approvato l’emendamento Panunzi: “Viterbo, di questo passo, non vedrà un centesimo”. Una vera e propria sentenza. Ora ci scherza su: “Adesso mi diranno anche che porto sfiga”, dice. “Il sospetto - spiega - che non sarebbe arrivato il ristoro al Comune e alla Provincia ce l’ho sempre avuto, questa è una norma che nasce malissimo e finisce peggio. Era già anomalo che chi conferiva da prima del 5 agosto 2020 dovesse cominciare a pagare un anno e mezzo dopo, dal gennaio 2022. Io ho fatto interrogazioni ad Arena e Frontini per capire se e chi avesse pagato, oggi sappiamo che uno dei soggetti che ha conferito più rifiuti rispetto a tutti gli altri che stanno approfittando della nostra discarica ha addirittura impugnato l’atto. Vorrei fare una domanda agli interlocutori, soprattutto a quelli che hanno la responsabilità morale di quel che sta accadendo: chi risarcirà la nostra comunità del mancato ristoro?”.

Per Ciambella, la situazione denota una “totale mancanza di rispetto della politica, che continua ad approfittarsi della Tuscia senza pagare”.

