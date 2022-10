Viterbo, lirica. Giocane soprano italo-serba vince il Premio Fausto Ricci

Valeria Terranova 19 ottobre 2022 a

Domenica sera, 16 gennaio. è calato il sipario sulla decima edizione del Premio Fausto Ricci, concorso di canto lirico intitolato al baritono viterbese e organizzato dall’Associazione XXI Secolo. Alla finalissima, che si è svolta sul palco del Teatro dell’Unione, sono arrivati in 6 su un centinaio di candidati e a vincere la competizione è stato il giovanissimo soprano Isidora Moles.

Il talento della cantante trentenne, italiana, ma di origine serba, è spiccato in entrambe le categorie, voci emergenti e ruoli d’opera, tanto da farle guadagnare anche il ruolo di Nedda, protagonista femminile dell’opera lirica Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, una produzione viterbese che andrà in scena prossimamente in diverse città del nostro Paese, della quale farà parte anche il terzo classificato Eduardo Matinez Flores, vincitore anche dell’altra sezione per il ruolo di Silvio.

Il secondo posto ex aequo è andato a Chiara Mogini e Kim Donghyun, mentre il premio del pubblico l’ha ricevuto Giovanni Palminteri. A Milan Perišić è stato assegnato il premio del Touring Club e Buczek Aleksandra ha avuto il premio Le ali di Beatrice.

Il concorso è stato patrocinato dal Comune e ha visto la collaborazione di Atcl e Touring Club, dei Lions Club, Avam, associazione Le ali di Beatrice, Fondazione Carivit, Ance e Bcc Roma, che hanno messo in palio i premi. La commissione che ha valutato i concorrenti è stata presieduta da Raina Kabaivanska ed era composta da Francesco Andolfi, segretario artistico del Teatro Regio di Torino; il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, baritono e regista; Fabrizio Bastianini, direttore d’orchestra, compositore e direttore artistico del Premio Fausto Ricci; Francesco Micheli, direttore artistico del Festival Donizetti Opera; ed Eleonora Pacetti, direttore Young Artist Program dell’Opera di Roma.

