Viterbo, caro bollette. Feste di fine anno più sobrie, a Vetralla solo luci alimentate da pannelli solari

I cordoni della borsa, per i Comuni, diventano sempre più tirati anche a causa delle stangate contenute nelle bollette elettriche. Nessuno fa eccezione, non si salvano nemmeno Viterbo e provincia. In più, su tutto, incombe ora il Natale, che di corrente ne risucchia parecchia viste le decorazioni, le luci e i festoni allestiti in quasi tutti i paesi. Dunque, quest’anno, a fronte di bollette triplicate, che Natale sarà quello che si apprestano ad organizzare le amministrazioni comunali della Tuscia?

Una prima risposta arriva da Vetralla, dove il sindaco, Sandrino Aquilani, giura che, nonostante le difficoltà, si cercherà in tutti i modi di salvare la tradizione. In quest’ottica è stata adottata una soluzione particolare: “D’intesa con gli assessori - dice - stiamo predisponendo, al posto delle classiche luminarie che comportarebbero un costo eccessivo e non giustificato dato l’aggravarsi della crisi energetica europea, la consegna di fili di luci natalizie che avranno la particolarità di essere alimentate con piccoli pannelli solari. Verranno distribuite ad ogni esercizio commerciale e bottega. Una scelta ecologica e anche economica per il futuro. Le luci saranno consegnate con un verbale d’uso, quindi restano di proprietà comunale, ma verranno lasciate al negozio anche per l’anno successivo, così da poterle riutilizzare. Non solo: saranno tutte uguali e abbelliranno in un modo diverso dal solito la nostra città. Ci abbiamo pensato a lungo - continua Sandrino Aquilani - ma questa è una strategia che abbiamo ritenuto doverosa. Rimarrà così il clima di festa, ma senza l’aggravio sui costi e sui consumi”.

Di fatto, per questa operazione - si tratta di acquistare tra due e trecento piccoli pannelli solari collegati ai fili di luce - l’amministrazione a livello di energia elettrica spenderà per il Natale la stessa somma spesa negli anni passati.

