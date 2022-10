Roma, spaccio nel quartiere Quartaccio. Sei in carcere, uno catturato nella Tuscia

18 ottobre 2022 a

a

a

Anche la squadra mobile di Viterbo ha partecipato all'operazione che ha portato all'arresto di 6 persone per un giro di spaccio a Roma nel quartiere Quartaccio. Uno degli arrestati, infatti, aveva trovato rifugio in un comune della Tuscia. La polizia ha dato esecuzione a 6 ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, relativi ad altrettante persone ricorrenti in Cassazione, responsabili, in concorso, di reiterate violazioni della legge sugli stupefacenti.

x 1 / 3

Il sodalizio criminale è stato individuato dagli investigatori del XIV Distretto Primavalle a seguito di complesse e articolate indagini, condotte negli ultimi anni prevalentemente nel quartiere Quartaccio: l’ operazione, a causa del coinvolgimento a vario titolo di un significativo numero di persone capeggiato da una donna, era stata denominata “Donna Imma”.

Minacce e insulti a vigilesse durante via Crucis a Bagnaia. Il processo

Nel febbraio del 2019 gli agenti del XIV Distretto eseguirono 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nessuna delle quali è stata poi rigettata: la completezza del castello probatorio raccolto dai poliziotti nei confronti degli indagati ha superato, negli anni, i differenti gradi di giudizio con condanne tra i 4 ed i 16 anni di detenzione. Hanno contribuito alle notifiche dei provvedimenti il XIII Distretto Aurelio, la Squadra Mobile di Viterbo e la Stazione Carabinieri di Ardea. Le 6 condanne comminate ai ricorrenti rimasti liberi sono il risultato di un iter processuale culminato con la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Condanna definitiva per il pedofilo seriale. Le ragazzine molestate a San Faustino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.