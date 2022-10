Viterbo, autostrada. Lavori al casello di Orte, ingresso in direzione Firenze chiuso il 20 ottobre. Gli orari

18 ottobre 2022 a

a

a

Casello autostradale della A1 di Orte chiuso al traffico in entrata a dalle ore 22 all’una, dal giorno 20 ottobre al 21 verso Firenze per lavori. L’entrata consigliata verso Firenze è il casello di Attigliano. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia. “Sulla A1 Milano-Napoli – spiegano da Autostrade – per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, dalle 22 di giovedì 20, all’una di venerdì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze". In alternativa, - si legge sempre nella nota di Autostrada spa – si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.