Viterbo, omicidio Salvatore Bramucci. Al setaccio il ruolo delle donne della famiglia

Le indagini sull’omicidio di Salvatore Bramucci stanno portando alla luce il ruolo delle donne che gravitano intorno alla vittima e ai due presunti killer, Lucio La Pietra e Tonino Bacci. Si tratta della cognata della vittima, Sabrina Bacchio, e della compagna di Lucio La Pietra. A non avere dubbi in merito al coinvolgimento del proprio compagno nell’imboscata sfociata nell’omicidio del 58enne sarebbe proprio la fidanzata di La Pietra, la quale, in una intercettazione del 18 settembre, sfogandosi con sua sorella afferma: “Io so convinta, le prove ci stanno, non le hai viste le prove? Lo vedi pure sul giornale che è lui”. La donna, nella stessa captazione, racconta alla sorella di aver appreso che il compagno avrebbe confessato a un ex compagno di cella di essere l’autore del delitto. L’uomo, rivelando il segreto di La Pietra, avrebbe sostenuto che, nel confidarsi, La Pietra avrebbe dimostrato di essere “troppo sicuro di passarla liscia”. Intanto ad oggi quest’uomo, con il quale La Pietra avrebbe condiviso un periodo di detenzione, non sarebbe stato ancora individuato. Sempre nella stessa intercettazione, la compagna di La Pietra continua a raccontare alla sorella di aver saputo già a luglio della pianificazione dell’omicidio direttamente dal fidanzato.

Delitto Bramucci, ascoltati di nuovo la figlia e l'ex marito della cognata

“Lui tutto sto coso…è da luglio che… deve fare questa cosa…dalla metà di luglio”, precisa ancora la donna, che aggiunge: “…nessuno lo voleva ammazzà! Un motivo ce stà no? Come facevi a stare così tranquillo?”, riferendosi al compagno. Inoltre il fatto che l’organizzazione dell’agguato risalga al mese precedente - secondo le deduzioni dei giudici del Riesame che pochi giorni fa hanno rigettato l’istanza difensiva volta a ridimensionare la misura cautelare in carcere precedentemente disposta dal gip Rita Cialoni - verrebbe fuori anche dall’analisi del telefonino della cognata di Bramucci e da due messaggi, in particolare, del 17 e del 25 luglio. La Bacchio, riferendosi in realtà al cognato, scrive a Bacci il 17 luglio, chiedendogli novità

Il Riesame sui due presunti sicari: “Erano insieme sulla Smart”

.“Nino mi fai sapere per il motore di mia suocera? Calcola che non esce più alle 9 ma alle 8. Per organizzarmi”, frase che, stando a quanto desunto dagli inquirenti, sarebbe da ricollegare ai movimenti della vittima, che sarebbero stati tenuti d’occhio e comunicati al gruppo di fuoco dalla stessa Bacchio. Il 25 luglio Bacci ha preannunciato per telefono alla cognata di Bramucci che alle 18 si sarebbe recato con due individui a Guidonia, dove lei avrebbe atteso il suo arrivo insieme al compagno Costantin Dan Pomirleanu, 32enne rumeno indagato a piede libero e sottoposto a test del dna, per discutere le modalità dell’azione delittuosa da mettere in pratica. In quella circostanza Bacci comunica alla Bacchio: “Me devi aspettà perché io ho staccato da lavorà mò e devo andà a pià quel mongoloide e devo ritornà a Torre di Nona e devo ritornà quasi a casa a pià quell’altro, perché qua so’ tutti mongoloidi, hai capito? Nun se sanno move…”. Al loro arrivo Sabrina Bacchio raccomanda a Bacci di posare i cellulari. Questi dati hanno consentito agli investigatori di ricomporre alcuni pezzi del puzzle, risalendo a Lucio La Pietra e al terzo presunto componente della banda, Alessio Pizzuti, attualmente indagato a piede libero. Un puzzle, tuttavia, non ancora composto del tutto.

L'agguato pianificato a metà luglio. Il messaggio in codice: “Andiamo a cambiare il motore”

