Viterbo, ordine equestre del Santo Sepolcro, nuovi cavalieri e dame

Nei giorni scorsi si sono svolte, rispettivamente a Civitavecchia e Tarquinia, le cerimonie della veglia di preghiera e dell’investitura dei nuovi cavalieri e dame dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, appartenenti alla luogotenenza dell’Italia Centrale. Ha officiato i riti religiosi il gran priore, monsignor Lino Fumagalli. L’organizzazione, a cura della delegazione di Civitavecchia, ha così previsto la veglia di preghiera del primo giorno nella cattedrale di San Francesco d’Assisi, dove i nuovi cavalieri e dame hanno ricevuto la benedizione degli abiti, effettuato la lettura della promessa impegnativa per tutta la vita e toccato ritualmente con la mano i simboli (spada e speroni per i cavalieri, vaso degli oli profumati per le dame).

La delegazione di Viterbo, retta dal generale di brigata Salvatore Petrarchi, ha visto la nomina dei cavalieri Silvio Agelli Danilo Colvitti, Tobia Francesco De Marco, Pier Maria Fossati e Davide Secondi. Promossi al grado superiore il cavaliere di gran croce Antonio Cianchi, il grand’ufficiale Massimiliano Perugi, il grand’ufficiale Ugo Zappatore, i commendatori Giovanni Biancalana, Gaetano Cento, Andrea Gentili, Sandro Lanzi, Maurizio Pinna, Aldo Ubaldi, don Luigi Egidio Bongiorni, don Cosimo Enrico Castauro e la dama di commenda Giovanna Tacchini Turetta.

Viterbo precedentemente era stata interessata dall’avvicendamento tra il delegato uscente dopo otto anni di mandato, Antonio Cianchi, e il delegato subentrante, Salvatore Petrarchi. Il secondo giorno, a Tarquinia, presso la concattedrale dei Santi Margherita e Martino, è stata la volta della cerimonia di investitura vera e propria. Presente sua eminenza Fortunato Frezza, già cerimoniere del gran magistero dell’Ordine, viterbese, creato cardinale il 27 agosto scorso. Tra le autorità presenti dell’Ordine, il tesoriere del gran magistero Saverio Petrillo, la luogotenente per l’Italia Centrale Anna Maria Munzi Iacoboni, il preside della sezione Lazio Cavaliere di gran croce; Pierino Mitrotti, i presidi delle sezioni Abruzzo e Molise, della sezione Roma e i delegati della sezione Lazio.

L’occasione ha così permesso di rinnovare a tutti i presenti, anziani e neo investiti, gli impegni assunti con la promessa che consistono nel dedicare il tempo e le energie al servizio di Dio, della Chiesa, del prossimo, offrendo con generosità aiuto alle persone più vulnerabili e meno fortunate, in particolare esercitando la solidarietà a favore della popolazione della Terra Santa e impostando la vita secondo i princìpi morali e religiosi della fede cattolica e in osservanza delle disposizioni impartite dall’autorità, dallo statuto e dal regolamento generale dell’Ordine. L’Ordine è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, nonché persona giuridica vaticana. Opera come ente centrale della Chiesa cattolica, ai sensi dell’articolo 11 del Trattato Lateranense del 1929.



