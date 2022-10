Viterbo: fisco, terme e centro storico. La sindaca Chiara Frontini si confronta con i sindacati

18 ottobre 2022 a

Progressività fiscale e caro bollette, terme e rilancio centro storico. Queste le tematiche principali affrontate lunedì 17 ottobre a Palazzo dei Priori dalla sindaca Frontini nell’incontro con i vertici provinciali di Cigl, Cisl e Uil Stefania Pomante, Fortunato Mannino e Giancarlo Turchetti.

“Lo sviluppo del territorio è alla base delle tematiche trattate - ha sottolineato la prima cittadina -. Numerose le questioni strategiche messe sul piatto: dal recupero alla riapertura delle ex Terme Inps, passando per la ripartenza del centro storico. E proprio su quest'ultimo punto abbiamo concordato sull'importanza della ripartenza del cuore cittadino, che consentirebbe la ripartenza dell'intera città. Il focus è, e deve essere, quello di creare occupazione stabile e di qualità – ha proseguito la sindaca -. È nostra intenzione garantire la massima attenzione alle fasce sociali più deboli in un contesto di crisi energetica globale – ha concluso Frontini -. E questo anche mettendo a frutto quanto previsto attraverso i fondi del Pnrr. Dobbiamo agire concretamente per il contenimento e l'efficientamento energetico, partendo dai progetti di comunità energetica, come risposta alle imprese e al caro bollette”.

“Abbiamo anche chiesto di rivedere la fiscalità in un'ottica progressiva - dichiarano i rappresentanti sindacali - che vada incontro alle stesse fasce più fragili. Tutto questo con un impegno formale, che passerà da un protocollo istituzionale da siglare quanto prima”. Tra le richieste dei sindacati anche un protocollo su legalità, salute e sicurezza e un tavolo permanente per lo sviluppo e l'occupazione.

