Viterbo, rifiuti di Roma. Per Viterbo altra sentenza di condanna: bocciata ancora la discarica a Magliano Romano

Niente discarica a Magliano Romano. Dopo il verdetto dei giorni scorsi sul ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste, lo ribadisce il Tar con un’analoga sentenza del 1° luglio, pubblicata ieri, con la quale ha accolto l’opposizione del Comune sabino contro la decisione della Regione Lazio di autorizzare l’invaso di Idea4 per il conferimento dei rifiuti di Roma. Una notizia molto cattiva per Viterbo, che adesso (se non viene abrogato l’articolo della legge regionale rifiuti, proposto a suo tempo da Enrico Panunzi, che autorizza gli smaltimenti fuori provincia) vede davvero concretizzarsi la prospettiva di diventare la discarica della capitale. A meno di un ricorso al Consiglio di Stato che possa eventualmente ribaltare la decisione dei giudici amministrativi.

L’assessore regionale ai rifiuti, Massimiliano Valeriani, interpellato dal Corriere non ha offerto delucidazioni in merito.

Stando però all’oggi, la quinta sezione del Tar Lazio - la stessa che pochi giorni fa, il 5 ottobre, aveva accolto il ricorso degli ambientalisti - ha detto no al progetto di trasformare la cava di Monte della Grandine in discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ovvero i cosiddetti “rifiuti inerti”, derivanti di solito dal settore dell’edilizia, coltivato dalla Regione e dal Comune di Roma.

Il quale dovrà trovare un sito alternativo, che sarebbe proprio il capoluogo della Tuscia. Solo che la discarica di Monterazzano avrebbe la capacità di smaltire i rifiuti aggiuntivi (si parla di un milione e 300 mila tonnellate) per circa nove mesi, trascorsi i quali avrebbe raggiunto il suo limite. Un bel guaio. Che, a leggere la sentenza dei giudici di via Flaminia, deriva dagli errori commessi in Regione nel proporre il sito di Magliano.

