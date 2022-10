Venditori porta a porta senza contratto. Per il Centro impiego di Viterbo non è un lavoro

Beatrice Masci 18 ottobre 2022 a

a

a

Può essere considerato vero lavoro un’attività di vendita porta a porta non regolata da un contratto, ovvero retribuita a provvigione senza un minimo garantito? No, ha spiegato il Centro per l’impiego di Viterbo a un 69enne romano, Claudio Carcone, da anni residente nella Tuscia e dal 1995 attivo nel settore del marketing, che, sorpreso da quanto accadutogli, ha scritto al Corriere per raccontare la vicenda.

Scoperte 300 badanti che non pagavano le tasse

“Ho incontrato un impiegato del Centro per l’impiego, esponendo la mia offerta di lavoro. Dopo un mio sollecito per conoscere l’esito circa la pubblicazione richiesta, vengo informato che la responsabile ha ritenuto l’offerta non proponibile e quindi rigettata”. Il fatto, appunto, è che il signor Carcone, che si definisce imprenditore del marketing multilivello, offriva un lavoro senza contratto, senza retribuzione certa e senza neppure un fisso minimo.

Caro energia, rischiano la chiusura 360 aziende agricole

“Chi viene da me mi chiede che tipo di stipendio garantisco. Io rispondo che il guadagno lo stabilisce il lavoratore. Più ci si organizza, più si vende e più si guadagna”. “In questo periodo storico, che vede la chiusura di decine di migliaia di partite Iva e la perdita di centinaia di migliaia di posti - aggiunge - il veder negata dal Centro per l’impiego la possibilità di far conoscere un lavoro, anche se indipendente ma ugualmente serio, è assurdo. Viene da domandarsi quale possa essere la vera motivazione di questo diniego”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 18 OTTOBRE (Edicola digitale)

Comune cerca un geometra. Ecco come candidarsi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.