Comune Viterbo non paga, chiuso Museo Facchini di Santa Rosa

18 ottobre 2022 a

a

a

Il Comune non eroga i contributi: chiuso il Museo del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa. A darne notizia, con un foglio affisso sull'ingresso del portone, è lo stesso Sodalizio: "A partire da oggi, venerdì 14 ottobre, il museo resterà chiuso fino a data da destinarsi”, si legge. Proprio in un periodo in cui, grazie all'ottobrata e al clima primaverile, il flusso di turisti nella città dei papi continua ad essere massiccio, una delle attrazioni più caratteristiche del centro storico resta quindi inaccessibile alle visite. Le ragioni della clamorosa decisione le ha spiegate il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini al sito web Quinta Epoca: "Siamo in attesa dei contributi del Comune e finché non li pagano, non si può pagare la società che gestisce il museo".

Il Sodalizio dei Facchini compie 40 anni: gran sorpresa il 3 settembre

Come ricorda lo stesso sito, la struttura di via San Pellegrino fa parte della rete del Mu.Vi, ovvero il circuito museale urbano, per accedere al quale bisogna acquistare un biglietto unico che consente l’ingresso in tutti i musei cittadini. Tutti tranne, in questo momento, proprio il museo del sodalizio. La sede di via San Pellegrino, per la cronaca, venne donata dal Comune al Sodalizio dei facchini nel lontano 1978. Il museo è aperto al pubblico dal 1994 e dal maggio del 2008 è gestito dalla società Archeoares.

Ascenzi: “Penso a un nuovo modello e sogno un museo per la Macchina”

Le sale del museo sono dislocate su due piani: all'ingresso della sala al piano terra sono esposti alcuni modellini delle macchine di Santa Rosa, che si sono succedute dal 1690 fino a oggi. Al primo piano è possibile assistere alla proiezioni dei filmati dei trasporti delle macchine avvenuti negli anni passati, mentre all'ultimo piano del palazzetto, chiuso al pubblico, si trova la sala che ospita, ogni settimana, il consiglio direttivo del sodalizio.

Il museo di Sebastiano del Piombo apre entro Natale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.