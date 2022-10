Viterbo, trasferimento servizio idrico Ato 2. Sindaci all'oscuro della lettera di Romoli

Massimiliano Conti 18 ottobre 2022 a

E’ stata inviata all’insaputa dei sindaci, la lettera con cui, il 7 settembre scorso, il presidente dell’Ato Alessandro Romoli e il responsabile della segreteria tecnica Giancarlo Daniele hanno proposto alla Regione Lazio e all’Arera di trasferire l’intero servizio idrico viterbese all’Ato 2, ovvero alla Acea spa, alla luce delle condizioni economico-finanziarie prossime al collasso (è scritto nero su bianco nella missiva) in cui versa Talete. In buona sostanza, mentre una mano, quella dell’amministratore unico Salvatore Genova, porta avanti - tra polemiche, ricorsi e controricorsi al Tar - l’iter per cedere il 40% delle quote della spa ai privati, nell’ambito di una ricapitalizzazione diventata improcrastinabile, le mani di Romoli e di Daniele scrivono alla Regione per chiede che l’Ato viterbese venga assorbito, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, da quello romano.

“A meno che non ero distratto, cosa improbabile, nessuno nelle varie assemblee dell’Ato e di Talete ci ha mai prospettato questa soluzione”, chiosa il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, convinto che il presente e il futuro dell’azienda di via Romiti non sia così nero come ad alcuni - i sostenitori della privatizzazione - farebbe comodo dipingerlo. “Prima di inventarsi soluzioni cervellotiche - sottolinea Giulivi - io cercherei di sistemare le cose in Talete, cambiando innanzitutto gli organi di governo: amministratore unico e collegio sindacale”.

Il sindaco di Tarquinia una soluzione in mente, per superare l’attuale crisi, ce l’ha: “Basta attaccare la rete idrica viterbese a quella della del Peschiera, che è di proprietà pubblica e non di Acea. Questo permetterebbe di diluire le concentrazioni di arsenico e di abbattere i costi sia della manutenzione dei dearsenificatori sia dell’energia elettrica necessaria per tenerli in funzione”.

