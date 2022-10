Incidente Viterbo, auto si scontra con trattore. Anziano in condizioni gravissime

17 ottobre 2022 a

Anziano di 80 anni in condizioni gravissime dopo essersi scontrato con il suo trattore con un'auto.

L'incidente si è verificato stamani, intorno alle 8, sulla strada provinciale 50 in direzione di Torre Alfina, frazione di Acquapendente. Nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il guidato della macchina è rimasto ferito in modo lieve. Ad avere la peggio, come detto, è stato l'ottantenne.

L'anziano è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Acquapendente e ai sanitari del 118 sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli.

