Viterbo, il mondo agricolo compatto dice no al deposito scorie nucleari

17 ottobre 2022 a

a

a

Il mondo agricolo dell’Alto Lazio dice no al deposito nazionale di scorie nucleari. Nel corso dell’assemblea generale di Confagricoltura, i rappresentanti di sette diverse organizzazioni agricole: AgriViterbo con Gianni Pira, Asta con Antonella Ruzzi, Assofrutti con Pompeo Mascagna, Cia Alto Lazio con Sergio del Gelsomino, Comitato no-imu con Luca di Piero, Confagricoltura con Remo Parenti, Copagri Lazio con Guido Colasanti, hanno sottoscritto un documento che vuole essere una ferma presa di posizione da parte di tutto il mondo agricolo nei “confronti di una minaccia che temiamo diventi ogni giorno più concreta. Vista la sempre più grande probabilità che il deposito delle scorie radioattive finisca in provincia di Viterbo, vista l’opacità con la quale sono state condotte le procedure di scelta, vista l’assoluta mancanza di un vero e proprio confronto nel merito durante il seminario tenuto dalla Sogin, visti anche gli inquietanti ripensamenti su cosa realmente dovrebbe ospitare questo sito e per quale durata, visto e considerato soprattutto le devastanti conseguenze economiche e sociali che ne deriverebbero, il mondo agricolo firmatario di questo documento si dichiara totalmente ostile alla sua collocazione in provincia di Viterbo ed è pronto a mobilitarsi contro di esso”. Confagricoltura, anche attraverso il Comitato Verde Tuscia della quale fa parte e le altre organizzazioni, seguiranno attentamente l’evolversi della preoccupante situazione, “pronte a difendere gli abitanti, il lavoro e il territorio della Tuscia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.